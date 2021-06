Simone su Muani: "Sarebbe la terza alternativa giusta per l'attacco rossonero"

Marco Simone, ex calciatore rossonero e attuale allenatore in Ligue2, si è così espresso al canale YouTube di Carlo Pellegatti nella sezione Premium su Muani, punta centrale classe 1998 del Nantes: "Muani sarebbe la prospettiva giusta come terza punta per il Milan. Io terza punta non lo metterei neanche. Mi sembra difficile che Ibrahimovic possa fare una stagione intera, Muani sarebbe l'alternativa giusta.