Sorrentino su Maignan: "Lo vedo partecipe, è una gran cosa essendo al primo anno in Italia"

Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati l'ex portiere Sorrentino ha parlato di Maignan. Queste le sue parole: "Mi piace il portiere dentro la partita come lo ero io, ma io giocavo in squadre che lottavano per non retrocedere, in una squadra come il Milan è diverso. Maignan però lo vedo partecipe, posso dire che è una gran cosa essendo al primo anno in Italia."