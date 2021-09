Stroppa: "Ho fatto di tutto per portare Messias a Monza, ma non c'è società migliore del Milan"

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Junior Messias e dell'ipotesi di allenarlo a Monza: "Certo, l’avrei voluto con me. Ho fatto di tutto per portarlo a Monza ma per come è andata a finire non c’è società migliore per vederlo come il Milan. Un ragazzo che ha la possibilità di potersi confrontare con un palcoscenico così importante è difficile che torni indietro. Lo capisco anche se il Monza non è una società di Serie B…".