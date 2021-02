Stylsvig: "Il Milan attuale vuole ispirare come quello del passato. Il calcio è solo una parte di un più ampio mix di intrattenimento"

Intervenuto ai microfoni di 'Prima Comunicazione' Casper Stylsvig, chief revenue officer del Milan, ha parlato della collaborazione con 'Paper Planes'. Queste le sue parole: “È stato un successo che ha mostrato un club che investe e crede nel talento dei giovani. Il calcio è solo una parte di un più ampio mix di intrattenimento e vogliamo raggiungere un pubblico con interessi diversificati, che si tratti di gaming, musica o moda. Ogni azione commerciale che intraprendiamo deve essere in linea con il posizionamento strategico del Milan come uno dei brand più all’avanguardia, entusiasmanti e accessibili al mondo. In questo momento abbiamo la rosa giovane d’Europa, e vogliamo assicurarci di cogliere questa opportunità per ispirare i tifosi di domani, nello stesso modo in cui le squadre del passato del Milan hanno emozionato e ispirato i tifosi di calcio negli ultimi 120 anni. Ac Milan e Paper Planes sono legati da due città, Milano e New York, sim boli globali di progresso e stile, e dall’impegno nel condividere i valori di inclusività, creatività e innovazione con le giovani generazioni in tutto il mondo. Per vincere le sfide globali è necessaria una chiara visione commerciale che porti a operare per priorità, in modo spe- cifico e dettagliato, in ciascuna area geografica. È ciò che stiamo facendo per poter sfruttare il grande potenziale del nostro brand, per coinvolgere sempre di più gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri sparsi in tutto il mondo e creare nuove opportunità di valore per i partner commerciali”.