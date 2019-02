Suso a MTV: "Con Cutrone è speciale, so sempre dove è. Piatek è nuovo, dobbiamo ancora conoscerci. Gattuso l'allenatore giusto al momento giusto"

Suso è stato intervistato in esclusiva dal Milan per il match programm di Milan-Cagliari, queste le sue dichiarazioni.

Sulla partita contro il Cagliari: "Io questo tipo di partite penso siano le più importanti. Quelle in cui puoi perdere punti che alla fine ti servono. Domenica si deve solo vincere”

Sul quarto posto: “Noi dobbiamo continuare ad essere squadra, come stiamo facendo. Stiamo difendendo meglio, anche se segniamo meno. Sono sicuro che se non prendiamo gol noi uno ne facciamo. Dobbiamo continuare così”

Su Paquetà: “In campo capisce bene tutto quello che deve fare. Fuori dal campo, è giovane, sta imparando l’italiano, sta entrando di più nel gruppo”

Su Piatek: “Lui è uno che si muove, è sempre in movimento, cerca la palla in profondità. Anche Cutrone, è una cosa speciale con lui in campo, so sempre dove è anche quando crosso so che lui è sempre là. Piatek invece è nuovo, è appena arrivato. Dobbiamo conoscerci di più, con tutti”

Su Gattuso: “Ho un rapporto molto buono con lui. Penso da quando è arrivato che sia l’allenatore giusto al momento giusto. Per noi è perfetto”