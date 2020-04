Suso: "Il Milan rimarrà sempre nel mio cuore. Dispiace che i tifosi si siano dimenticati di quello che ho fatto per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Suso, ex attaccante del Milan ora in forza al Siviglia, ha parlato riguardo la sua esperienza al Milan. Queste le sue parole: "Ho sempre detto che Milano è la mia città dove sono cresciuto, sono diventato un grande giocatore e in parte è grazie al Milan. Sono e sarò sempre legato a quella città e al club. Mi manca Milano ma ora qua in Spagna sono vicino alla mia famiglia in una situazione che non vivevo da molto. I tifosi con me sono sempre stati fenomenali ma negli ultimi 6 mesi, dove le cose non sono andate bene, mi dispiace che si siano dimenticati di tutto quello che ho fatto per il Milan anche se le cose non andavano bene in tutto il club."