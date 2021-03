Taibi su Milan e Manchester: "Percorso simile, squadre che si equivalgono"

In occasione di Milan-Manchester, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Massimo Taibi, ex portiere di entrambe le squadre: "Chi è la favoita? Per il risultato dell’andata direi Milan, ma senza niente di scontato. Anzi, fossi in loro non sarei tranquillo. Sono due squadre che si equivalgono, che hanno un percorso simile: entrambe seconde in campionato, entrambe alle prese con tanti infortunati, entrambe ben organizzate. La differenza la faranno i dettagli, e con San Siro vuoto viene meno un’altra componente chiave: in più lo United in trasferta gioca sempre senza paura. L’Europa League è di nuovo un trofeo ambito e vincere questa partita aiuterebbe a vincere le prossime".