Tassotti: "Risultato storico per l'Ucraina. Un popolo in festa e siam felici di avergli dato questa soddisfazione.

Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati la leggenda rossonera Mauro Tassotti, ora vice-allenatore dell'Ucraina, ha parlato dell'impresa della nazionale di Shevchenko compiuta con la Svezia. Queste le sue parole: "Risultato storico per l'Ucraina, non era mai successo, un popolo in festa e siam felici di avergli dato questa soddisfazione. Avevamo cominciato non al nostro livello. La Nazionale è lo specchio del campionato e quello ucraino ora sta attraversando un buon momento"