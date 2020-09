Tatarusanu a MTV: "Vogliamo migliorare la classifica dell'anno scorso"

Il neo acquisto rossonero Ciprian Tatarusanu è stato intervistato da Milan TV. Ecco le dichiarazioni del portiere rumeno:

Quali sono le tue aspettative? “Da questa nuova avventura con il Milan mi aspetto da fare un bel calcio, di formare un gruppo ancora più forte e di migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”.

Quanta esperienza porti nel gruppo rossonero? “Penso che posso portare equilibrio perché il Milan ora è una squadra giovane e penso di poterli aiutare con questo”.

Cosa pensi di Gigio Donnarumma? “Come tutto il mondo all’inizio non lo conoscevo, però ha dimostrato subito di essere in grado di poter giocare in una squadra come il Milan. Oggi ha ancora più esperienza ed è ancora più forte, spero di avere un buon rapporto con lui e prepararci al meglio insieme”.

Siete entrambi ottimi pararigori… “I rigori li pari solo esercitandoti in allenamento, restando a provare al termine della sessione e facendo ancora di più”.

Hai parlato con mister Pioli? “Sì, ho già parlato con il mister. Mi ha dato il benvenuto, mi ha detto che è contento di poter lavorare ancora insieme e mi aspetta il prima possibile con la squadra in allenamento”.

In squadra ritrovi Ante Rebic: “Sì, ho giocato con lui nella Fiorentina ma non siamo rimasti in contatti. Sono curioso di vederlo e di parlargli”.

Allenarsi con Ibrahimovic: “È molto meglio avere in squadra giocatori che calciano molto molto bene, così poi in partita è più facile”.

Nel tuo calendario c’è anche la nazionale: “La squadra della nazionale è importanti per chiunque giochi per il suo paese, abbiamo cominciato le preparazioni per il Mondiale, abbiamo fatto due partite molto buone e spero di continuare così”.

Il tuo messaggio ai tifosi del Milan: “Sono orgoglioso di essere qui, aspetto di rivedervi allo stadio. Forza Milan”.