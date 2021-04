Tatarusanu: "Dida mi ha detto che al Milan non devi prendere goal"

Ciprian Tararusanu, secondo portiere del Milan, si è così espresso a MilanTV nel corso del format condotto da Giorgia Tavella.

Sulla sua infanzia: "Ho dei bei ricordi di quando ero giovane. Abitavo in un palazzo con tantissimi bambini e giocavamo molto insieme con la palla, ci divertivamo davvero tanto.

Sulla sua famiglia: "In questo momento la vedo davvero poco. Non vedo la mia famiglia da due anni. Mi sento spesso con mio fratello, ho un grandissimo rapporto con lui. Mi faccio confortare da lui? Non ho momenti di tristezza, anche nei momenti più complicati cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno".

Sulla vita in casa: "Faccio il pane fatto in casa, lo faccio spesso: è il pane con il lievito madre, il pane vero, quello antico. Mia moglie cucina cose un po' più complicate, ma mi piace aiutare la famiglia. Spesa? Io prendo la farina".

Sul matrimonio: "L'ho chiesto a settembre quando sono venuto a Milano. Tornando dalla nazionale, un mese senza mia moglie e senza i bambini... mi sono mancati tantissimo. Quando ci siamo trasferiti qua le ho chiesto di diventare mia moglie":

Su quando ha capito di voler fare il calciatore: "Con i miei amici giocavamo a pallone, ho cominciato assieme a loro in una squadra e da lì e è iniziato tutto"

Sull'Italia: "Sono venuto qua per il calcio. Poi ovviamente l’Italia è un bel Paese dove si mangia molto bene".

Sulla scelta di vivere in periferia e non in centro a Milano: "Mi piace avere il giardino per me e per la mia famiglia, quando il tempo lo permette stiamo sempre in giardino".

Sui suoi compagni di squadra: "Mi trovo molto bene in squadra, purtroppo non abbiamo potuto fare tante cose insieme. Il giocatore con cui ho il miglior rapporto è Antonio Donnarumma perché abbiamo delle passioni comuni".

Su Dida: "Con Dida, Ragno e gli altri preparatori mi hanno detto che al Milan non devi prendere gol. Non è successo sempre, ma è quello che ho provato a fare"

Su cosa si prova prima di parare un rigore: "Non si può spiegare, è tutto di istinto"

Sul suo carattere: "Non ho mai pensato a cosa non sopporto di me... Sono molto felice così, non voglio cambiare niente. Difetto? Mia moglie dice che voglio avere sempre ragione"

Sulla vita in famiglia: "Dopo l'allenamento mi piace stare con i miei bambini, fare i compiti perché sono la persona più calma e c'è bisogno di tanta pazienza. Poi ci divertiamo sui giochi, alla play-station, anche se io guardo solo e li aiuto quando non riescono a trovare le soluzioni ai giochi. Serie TV? Tantissimo, le guardo sempre anche in viaggio con la squadra; aspetto la nuova stagione di Ozark".