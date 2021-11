Tavelli: "L'assenza di Rebic non viene sufficientemente pesata anche perchè il Milan ha molto bisogno del croato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Tavelli ha parlato di Rebic. Queste le sue parole: "Pioli ha detto che non è stanchezza anche perchè non vuole aggrapparsi a questo. Bisogna dare grandi meriti alla giornata del Sassuolo che ha giocato bene e le partite, alle volte, si perdono perchè sono stati bravi gli altri. L'assenza di Rebic non viene sufficientemente pesata anche perchè il Milan ha molto bisogno di Rebic"