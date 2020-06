Teotino sul Milan: "Non è tutto da buttare via, ma occorrono idee chiare"

Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così del Milan: "Quello visto a Torino ha dimostrato di essere una squadra che ancora crede in sé stessa, anche se la Juve aveva un po' staccato. Non è tutto da buttare via, ma occorrono idee chiare e un mercato fatto dalle indicazioni dal settore tecnico. Kalulu? E' 2000 di cui si dice un gran bene, mi pone qualche interrogativo il fatto che non abbia ancora debuttato in prima squadra con il Lione. E' comunque il tipo di profilo su cui il Milan deve puntare".