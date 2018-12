Terim: "Milan da Champions, Gattuso buon allenatore"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Milan e Fiorentina, Fatih Terim, ha parlato della sfida di oggi: "Le due squadre hanno un posto speciale nel mio cuore. Il Milan è più avanti e gioca in casa, è favorito. Ma la Fiorentina è giovane e imprevedibile: seguirò la partita da qui con grande piacere". Nel corso dell’intervista, l’allenatore turco ha speso parole d’elogio per Gattuso: "Ci sentiamo ogni tanto e di recente l’ho incontrato a Milanello con grande gioia. È già un buon allenatore, ma ha prospettive ancora più ampie. È stato un mio giocatore, in panchina ha la stessa grinta di allora. Essere stato un campione lo aiuta nel nuovo ruolo. Guida un Milan da Champions, la squadra ha le capacità per arrivarci e anche l’attuale classifica lo dimostra. Rino è come Maldini e Leonardo: resto dell’idea che i grandi ex debbano rimanere nel club, come tecnici o dirigenti. Il Milan resta il Milan: ogni grande società ha alti e bassi. E per loro presto torneranno gli alti di un tempo, è solo una questione di tempo".