Theate: "Mihajlovic è il miglior insegnante che potessi avere qui a Bologna"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arthur Theate, difensore del Bologna ha parlato del suo attuale tecnico, Sinisa Mihajlovic, proprio prima della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole: “La prima volta il Bologna mi ha cercato fu un anno fa in agosto, poi di nuovo a gennaio. Quando in estate sono tornati a cercami non ho avuto più dubbi e mi sono detto che il Bologna faceva al caso mio perché nessuno, nonostante le tante offerte anche da altre squadre in Italia, mi aveva cercato con così tanta insistenza”

Su Mihajlovic: “Chi potevo volere meglio di lui come insegnante? È un top e sa valorizzare i giovani come fatto con Takehiro Tomiyasu che è passato all’Arsenal. Qui al Bologna c’è un progetto, c’è rispetto e c’è volontà di crescere”.