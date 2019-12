Theo Hernandez a MTV: "Felice per il gol e per la vittoria. Dobbiamo continuare su questa strada"

Queste le parole di Theo Hernandez a Milan TV dopo il successo contro il Parma:

Sul gol: "Sono tanto contento, sono felice per la vittoria che ci fa fare un passo avanti in classifica".

Sulla fase offensiva: "Non ci possiamo rilassare dopo una vittoria del genere. A me piace molto attaccare, ma sto crescendo anche in fase difensiva".

Su Conti: "Ha fatto una grande partita. E' un bravo giocatore, sono felice per lui. Voglio ringraziare i tifosi per il grande sostegno".

Sulle prossime partite: "Dobbiamo continuare su questa strada per poter vincere altre partite".