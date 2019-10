Theo Hernandez: "In Italia per completarmi"

Il talento non gli manca, così come la personalità. Ma Theo Hernandez deve ancora migliorare su molti aspetti. E lui è il primo a riconoscerlo: "Sto imparando - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - sono venuto in Italia con l’idea di migliorare da un punto di vista tattico. Mi piace molto spingere e attaccare, però so anche che devo imparare a fare altro. In fase difensiva posso crescere. Sono venuto qui per completarmi".