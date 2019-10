Theo Hernandez su Pioli: "Con lui stiamo imparando molto"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez ha parlato anche di Stefano Pioli: "Ci insegna tante cose, stiamo imparando molto. È una persona preparata e piano piano riusciremo a risalire. Più liberi con lui? Forse sì, e mi piace molto il suo nuovo sistema di gioco. Però l’importante è aiutare la squadra e so che non posso evitare il lavoro in copertura. In fondo sono un difensore, il mio mestiere è quello. Pioli ci lascia libertà ma non troppo: in Italia è importante avere una organizzazione di gioco definita".