Theo: "Sto lavorando duramente per andare in nazionale, l'esultanza contro la Lazio era un messaggio per Deschamps"

Nell'intervista rilasciata a DAZN, Theo Hernandez ha parlato anche della sua famiglia e della nazionale francese: "Ho un rapporto bellissimo con mio fratello Lucas, parliamo tutti i giorni e siamo molto uniti, fratelli fino alla morte. Se parliamo di Nazionale? No, non ancora. Quell’esultanza contro la Lazio era un messaggio per Deschamps. Sto lavorando duramente per poter andare in Nazionale. Quello che devo fare è lavorare ogni giorno e sperare nella convocazione. Sono nato a Marsiglia e cresciuto in Spagna, ma mi sento francese. La mia famiglia è in Francia e io sono francese".

