TMW - Antognoni: "Il Milan è una delle candidate per il titolo"

Giancarlo Antognoni, dirigente ed ex campione della Fiorentina e della Nazionale, ha parlato a margine della presentazione dei vini prodotti da Sebastien Frey ripartendo dalla lotta per il titolo in Serie A: "Diciamo che al vertice ci sono molte squadre che possono ambire al titolo. Con la Juve in ritardo che penso possa rientrare. Le prime squadre hanno dimostrato di essere in ottime condizione. Le tre che sono in testa, Napoli, Milan e Roma, possono portare delle sorprese. Ci sono allenatori giovani e bravi che non pensano solo al risultato ma anche a giocare, una bella differenza rispetto al passato. Il calcio va sempre giocato prima di aspettare di subire gli avversari. Dionisi, Italiano, hanno dato un'altra prospettiva".

Cosa pensa del Milan?

"Sono contento per Pioli perché ha lavorato bene in questi due anni. Conosce l'ambiente e i giocatori ed esprime un ottimo calcio con una rosa competitiva. È una candidata per il titolo".