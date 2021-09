TMW - Brahim Diaz: "Felice per il primo gol in Champions, deluso per la sconfitta"

Raggiunto nella zona mista di Anfield, Brahim Diaz a Tuttomercatoweb ha commentato il 3-2 subito dal Milan al Liverpool: “Non sono felice della sconfitta, ma continueremo su questa strada. Sono felice per il mio primo gol in Champions, ma di certo non per la sconfitta della squadra”.

Qual è stata la tua reazione all’intervallo, quando siete rientrati negli spogliatoi sul risultato finale di 3-2?

“È stato deludente, perché stavamo vincendo e abbiamo perso. Abbiamo provato a giocare dopo il loro ultimo gol, è deludente ma questo è il calcio”.