TMW - Manchester-Milan, Blomqvist: "Ricordi unici. Ibra? Speriamo ci sia al ritorno"

Partita dal sapore di Champions League, quella fra Manchester United e Milan: ben 10 vinte complessivamente da entrambe, un record per un incontro di Europa League. Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto Jesper Blomqvist, protagonista dello storico treble dei red devils nel 1999 e anche ex rossonero (20 presenze nella stagione 1996/97). Abbiamo parlato della sfida di Old Trafford ma non solo, spaziando dal futuro di Ibrahimovic con la sua Svezia a chi proprio in terra scandinava è approdato, come Marek Hamsik, nuovo giocatore del Goteborg, squadra in cui lo stesso Blomqvist ha militato proprio prima di prendere il volo per l'Italia.

Jesper Blomqvist, stasera Manchester United-Milan, una partita per te speciale

"Non la perderò di certo. Forse me la vedrò nella mia pizzeria, in una bella serata con gli amici. Guarderò la partita con grande piacere, con emozione e orgoglio perché entrambe mi hanno dato tante emozioni".

Per chi batterà il cuore?

"Non me ne voglia il Milan, ma con lo United ho anche un legame che è andato oltre la mia carriera da calciatore perché ho giocato poi con la squadra legends e ho lavorato anche come ambassador del club. Insomma, sono ancora in contatto".

Sulla panchina dei red devils Ole Gunnar Solskjaer, tuo compagno di squadra ed eroe della notte di Barcellona nel 1999

"Non mi aspettavo di trovarlo come allenatore. Per tutti è stata una sorpresa ma sta facendo grandi cose. Non era facile guidare una squadra che era reduce da una serie di cambi di allenatori. Ha dovuto ricostruire in modo massiccio e devo dire che sta dimostrato di avere pazienza oltre a credere fermamente nel suo lavoro. Ci sono stati periodi difficili anche per lui ma è indubbio che il suo lavoro nel suo complesso sia molto buono. Ripeto, mi ha veramente stupito e al tempo stesso mi fa piacere vederlo fare così bene, anche se ancora non sono dove vogliono essere. Ma si vede che pian piano stanno arrivando ai livelli di City e Livrepool".

Sulla carta red devils favoriti

"Non è detto perché il Manchester United per quanto sia favorito ha evidenziato una certa incostanza nei risultati. Devo dire però che in Europa League vogliono fare bene, hanno la chance di vincere un trofeo".

Il grande assente è Ibrahimovic, giocatore che anche a Manchester attendevano con ansia

"Speriamo recuperi per il ritorno, perché con o senza di lui la storia cambia. Per il Milan non sarà facile perché ultimamente fatica a tenere i ritmi alti e il Manchester United è in un ottimo momento".

A proposito di Ibrahimovic, sembra che sia pronto a tornare in nazionale

"Non sono dentro le dinamiche dello spogliatoio ma credo che se Andersson abbia deciso di richiamarlo evidentemente si sono chiariti. In questo caso Zlatan sarà un grande rinforzo, lo sarebbe per ogni squadra. Certo, la Svezia ha fatto bene anche senza di lui, basti vedere il Mondiale ma io dico che Zlatan ha ritrovato la sua passione per la nazionale e questo è bello per lui: sarà un bel matrimonio".

Restiamo in Svezia: Marek Hamsik è un nuovo giocatore dell'IFK Göteborg, la tua ex squadra. Sorpreso?

"Incredibile, davvero. Secondo me è il più grande nome che sia mai venuto a giocare in Svezia. In passato sono arrivati Ibrahim Ba e Teddy Sheringham ma il primo era a fine carriera e il secondo agli inizi. Hamsik invece, anche se non più giovanissimo, ha ancora qualcosa da dire".

Da idolo dei blåvitt cosa ti senti di dirgli?

"I tifosi sono abbastanza caldi, direi all'italiana nel senso che se ti sostengono tanto ma se le cose vanno male possono fare anche delle cose non troppo intelligenti. Per quel che riguarda il calcio dovrà aspettarsi un mondo diverso. Specie adesso che siamo a inizio stagione, c'è ancora freddo e i campi non sono tanto buoni. Inoltre, molti sono artificiali e non so se lui è abituato. Il gioco sarà diverso e lui stesso per le qualità che ha dovrà anche adattarsi a compagni di squadra che sicuramente non sono al suo livello".