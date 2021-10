TMW - Milan, Tonali: "Su Bennacer dal campo sembrava fallo. Non è ancora finita"

Sandro Tonali commenta dalla pancia del Dragao la sconfitta per 1-0 subita dal Milan in casa del Porto. Una gara molto diversa dalla debacle vista ad Anfield contro il Liverpool: "Ogni partita è diversa, ogni squadra che incontri è diversa e va affrontata in modi diversi. Oggi ci è mancato lo spirito di Liverpool, non è stata la nostra miglior partita in Champions. Dobbiamo andare avanti sulla strada intrapresa prima di questa partita. Non è andata come volevamo, siamo partiti con fatica ma nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere squadra. Nella ripresa abbiamo sofferto insieme fino all'episodio del gol, da lì è nata un'altra partita perché ti scatta quella cosa nella testa. Dobbiamo prenderla come un'altra lezione, dopo quelle col Liverpool e anche con l'Atletico, tenercela dentro perché ora fa male ma in futuro ci può fare bene".

Sul gol di Diaz che sensazione hai avuto riguardo il contatto Taremi-Bennacer?

"È un episodio che dal campo sembrava fallo, non l'ho ancora rivisto e non ho chiesto. È una cosa che credo l'arbitro abbia valutato, ripeto non l'ho ancora rivisto però dal campo sembrava fallo".

A livello personale come giudichi queste tue prime gare in Champions?

"La Champions mi ha dato tanta esperienza, soprattutto l'emozione di scendere in campo col Milan in Champions. Sappiamo che il nostro percorso non è ancora finito, il Milan è capace di fare tutto: non ci butteremo giù".