TMW - Moggi: "Con Ibra il Milan migliorerà. Facile anche da gestire"

Luciano Moggi conosce alla perfezione Ibrahimovic avendolo portato in Italia alla Juventus all'inizio degli anni Duemila. Adesso che lo svedese giocherà nel Milan, l'ex dg bianconero dice: "Nonostante l'età è un giocatore che dà stimoli all'ambiente - spiega a TMW - non so che cosa potrà raggiungere il Milan ma con lui di sicuro migliorerà. Ha qualità, forza fisica, non ha mai avuto grossi incidenti e possiede tanta forza interiore".

Come va gestito Ibra?

"Da questo punto di vista è semplice, soprattutto se ha stima negli interlocutori. Con me Ibra è stato esemplare, ha fatto quel che doveva e anche di più".

Con lui diventa automatica la cessione di Piatek?

"Questo lo deciderà la società ma credo che con Ibra Piatek giocherebbe poco perché lo svedese ha bisogno di giocatori di movimento. Nel Milan ad esempio aveva vicini Boateng e Nocerino e lui attirava su di sè quattro giocatori liberando i suoi compagni. Nocerino non a caso quell'anno segnò undici reti. Ibra fa reparto da solo".