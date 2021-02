TMW RADIO - Antonini: "Se viene a mancare alchimia in mezzo al campo, com'era tra Kessie e Bennacer, qualcosa regali all'avversario"

L'ex difensore Luca Antonini, oggi procuratore, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dal Derby di Milano di ieri: "Se avessimo pensato al Milan secondo giocarsi questo derby con l'Inter, qualche mese fa, tutti avrebbero messo la firma. Quando si è lassù ci si aspetta di poter vincere e arrivare all'obiettivo ma non è facile. Il Milan ha anche l'Europa League, altri impegni e sforzi che l'Inter non ha. Hanno potuto preparare la partita con tutta tranquillità, i rossoneri no".

C'è la differenza di 3-0?

"La rosa è questa, fatta e creata bene ma se viene a mancare un giocatore o un'alchimia in mezzo al campo, com'era tra Kessie e Bennacer, qualcosa regali all'avversario. Davanti poi si è trovata un'Inter forte, con un animale come Lukaku che le partite le vince da solo. Sta facendo lui la differenza".