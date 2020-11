TMW Radio - Ballardini: "Il Milan merita la posizione che ha"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore Davide Ballardini ha parlato del Milan e di Simon Kjaer. Queste le sue parole:

Cosa è scattato nel Milan?

"Prima del lockdown bisogna dire che non andavano bene, ricordo la sconfitta contro il Genoa prima dello stop, e Ibrahimovic c'era già da un paio di mesi. Si vede che hanno ritrovato l'alchimia, sono legati e molto uniti: un tutt'uno, ragionano da squadra. E dentro di essa c'è un calciatore straordinario, Ibrahimovic, che così carismatico non lo ritrovi in Serie A. Questo li porta a meritare la posizione che hanno".