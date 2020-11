TMW RADIO - Bertolucci: "Milan da scudetto? Se lo dice Ibra..."

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso milanista, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato così di Ibrahimovic e del Milan primo in classifica: "Ibrahimovic come Nadal e gli altri sono degli highlander. Curano maniacalmente il loro fisico e la loro mente. Lo scudetto del Milan? Se lo dice Ibra come si fa a dire di no!".