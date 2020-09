TMW Radio - Braglia: "Per il Milan sarà importantissima la preparazione fisica"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato delle aspettative sul Milan. Queste le sue parole:

Cosa potrà essere decisivo in questa stagione per il Milan:

"Sarà importantissima parte fisica. Sarà un campionato molto concentrato, visto anche l'Europeo. Servirà freschezza atletica per raggiungere i risultati. Chi avrà più birra, raggiungerà i propri obiettivi più velocemente e agilmente".