TMW RADIO - Bucchioni: "Milan? Se vuole provare a vincere lo scudetto deve fare qualcosa sul mercato"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di calciomercato.

Da chi si aspetta di più a gennaio?

"Non ci sono soldi in giro, ma qualche squadra deve fare qualcosa. Per esempio il Milan, che ha anche venduto la sede e ha liquidità immediata in teoria. Se vuole provare a vincere lo Scudetto deve fare qualcosa, in particolare serve un difensore, vista la mancanza di Kjaer, ma anche un centrocampista, visto che ci sarà la Coppa d'Africa".

Kessie merita il rinnovo col Milan?

"Dove lo trovi un centrocampista come questo, che fa gol, fa interdizione, non si ferma mai. E' un errore non aver chiuso il suo rinnovo".