TMW RADIO - Buso: "Non mi aspettavo questo calo di Milan e Napoli"

Renato Buso è stato ospite a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, dove si è soffermato su diversi temi con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, a cominciare dalla prima posizione dell'Inter in Serie A: "I nerazzurri sono i più attrezzati per stare al vertice. Era normale stentare all'inizio, me lo aspettavo che si sarebbe ripresa. E' la più concreta, ma non pensavo che calassero così Napoli e Milan. Gli azzurri sono stati falcidiati dagli infortuni, i rossoneri hanno persi troppi punti. L'Inter è indubbiamente la squadra più forte e rimarrà tale fino alla fine di campionato".

E' più in salita il lavoro di Spalletti o di Pioli?

"Il Napoli ha avuto tantissimi infortuni, da Osimhen a Koulibaly, ma contro lo Spezia aveva tutte le potenzialità per poter vincere. Mi aspettavo una squadra completamente diversa in certe partite, invece manca ancora consapevolezza. Sono troppo giovani, così diventa difficile ottenere risultati. Il calo del Milan ci stava perché era al di sopra delle sue possibilità e, se hai una squadra giovane, le difficoltà arrivano e fai fatica a mantenerti su certi livelli".