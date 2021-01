TMW RADIO - Cagni: "Mandzukic grande acquisto, come Ibra l'anno scorso"

L'allenatore Gigi Cagni, intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato così l'arrivo di Mario Mandzukic in rossonero: “Il Milan è una delle squadre più giovani, con Mandzukic metti un giocatore di grande esperienza che può giocare esterno, il ruolo in cui ha reso di più secondo me, e può fare anche il centravanti. Nella prima partita che giocherà farà benissimo, poi se avrà un periodo di crisi bisognerà aspettarlo. È un grande acquisto, come quello di Ibra l’anno scorso. Il Milan è una squadra che nell’ultimo anno ha reso di più dal punto di vista mentale e fisico. È una squadra giovane, molto brillante oltre ad avere tanta qualità. Ha un problema solo: se non c’è Kjaer dietro manca leadership in difesa, Romagnoli non è un leader”.