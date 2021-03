TMW RADIO - Cagni sul mercato del Milan: "Le priorità sono Tomori, Calhanoglu e Ibra"

Per parlare dei temi del momento in casa rossonera, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto mister Luigi Cagni. Ecco le sue parole:

Donnarumma, futuro in bilico al Milan...

"Le squadre sono tutte in crisi economica, dove vai a prendere i soldi per acquisti e rinnovi ora? Sarà un mercato molto povero il prossimo. Cosa cambia accettare cifre più basse adesso? Vedo che manca la passione calcistica ora, è quella che manca a lui come a tanti altri. Lui tecnicamente è molto bravo, ma non lo vedo come un leader difensivo. Sotto l'aspetto della personalità non lo credo così forte. Non è ancora quello da prendere per farti vincere. Per me per uno come lui 6 milioni l'anno sono già troppi".

Milan che deve rinnovare diversi giocatori...

"E' vero, ma il più importante per me è Tomori. Donnarumma? Ci sono altri portieri che puoi prendere. Donnarumma non sa guidare la difesa, così come Romagnoli. Le priorità nel caso sono Ibra e Calhanoglu".

E chi vendere?

"Romagnoli è il primo che devono vendere ma non trovano nessuno. Peccato, perché era uno degli stopper che mi piaceva di più. Non è cresciuto in niente: in personalità, tecnicamente, in tutto".