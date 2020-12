TMW RADIO - Capozucca: "Scamacca vice Ibra? Per questioni anche fisiche sarebbe il suo sostituto naturale"

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, e ha parlato così dell'interesse del Milan per Gianluca Scamacca: "Dopo Ascoli ha avuto un approccio importante con la Serie A che ha attirato le attenzioni di diversi club tra cui sembra anche il Milan in cerca di un vice-Ibrahimovic. Per questioni anche fisiche sarebbe il suo sostituto naturale. Certamente per il Genoa è una perdita non di poco conto".