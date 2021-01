TMW RADIO - Cuoghi: "Il Derby di stasera conta per la testa"

L'allenatore Stefano Cuoghi è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando nelle sue riflessioni dal derby di Coppa Italia di questa sera: "In questo momento sono prima e seconda in campionato, e lì sarebbe davvero fondamentale. Venendo però da due prestazioni non bellissime, diventa importante riuscire a fare risultato dal punto di vista mentale".

Cosa succede al Milan?

"Con due sconfitte in tre partite vuol dire che qualcosina c'è, ma stanno anche mancando giocatori molto importanti. Cito Calhanoglu, che mi sembra in questo momento punto di riferimento per saltare l'uomo e calciare punizioni e angoli".

Si stanno muovendo sul mercato.

"Si sono trovati in testa, con l'Inter vicina ma dietro, ed hanno pensato giustamente di spendere qualcosina in più per tentare di vincere il campionato, anche se non lo diranno mai. L'obiettivo è di arrivare tra le prime quattro, e vada come vada se arriva è positivo: trovandosi ora lì, però, si cerca di rinforzare quei reparti di cui il Milan può avere bisogno".