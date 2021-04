TMW RADIO - D. Canovi: "Donnarumma? Se resta al Milan gli introiti di Raiola saranno inferiori"

Bucchioni: "All'Inter serve un vice Lukaku per la prossima stagione. Donnarumma dovrebbe dire sì al Milan per riconoscenza verso il club" De Carlo: "All'Inter come quarta punta prenderei Simy. Napoli - Inter partita aperta" Canovi: "L'inter per essere competitiva in Europa deve comprare un giocatore valido per ogni reparto. Locatelli lo vedo bene al PSG. Difficilmente Donnarumma rimarrà al Milan non conviene a Raiola" Ospiti: Enzo Bucchioni, Lapo De Carlo, Dario Canovi - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli