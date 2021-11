TMW Radio - Daino: "ll Milan senza Calabria e Tomori perde equilibrio"

A parlare del momento difficile del Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Daniele Daino.

Fragilità difensiva dei rossoneri a cosa è dovuta?

"I momenti no in tutte le squadre esistono. Che poi il Milan in questo ultimo periodo abbia avuto una fragilità difensiva è vero, ma dobbiamo fare anche i complimenti agli avversari. Se analizziamo la situazione, dico che il Milan senza Calabria e Tomori, che sono i titolari, perde equilibrio. I sostituti non sono all'altezza della situazione per quello che deve fare il Milan. Ad esempio Romagnoli, in fase difensiva, ha fatto delle cose nell'uno contro uno che non vanno fatte. Ma fa spesso questi errori lui. Tutte queste cose però deve analizzarle il club. Forse il Milan nel reparto difensivo non ha tutti questi grandi sostituti".