TMW RADIO - De Canio: "Corsa Champions? Fuori una tra Milan e Juve"

Per parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Luigi De Canio. Ecco le sue parole sulla corsa Champions: "Guardando il calendario io penso che possa rimanere fuori una fra Milan e Juventus. Il Napoli ha la forza per vincere tutte le partite, non facciamoci ingannare dal pari col Cagliari, che è in grande salute".