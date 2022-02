TMW RADIO - De Paola: "Pioli è bravissimo, ora deve vincere qualcosa"

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Paolo De Paola ha commentato così le parole di Pioli in conferenza che ha parlato di pressioni aumentate ma che la squadra rossonera è pronta: "Trovo che Pioli sia bravissimo, lo aspetto a un traguardo. Ne basterebbe solo uno, ma non so quale a dire il vero quest'anno. Ho avuto sempre qualche perplessità sulla tenuta finale delle squadre di Pioli. Credo che lui lo sappia, si irrigidisce quando se ne parla. Lui parla ora di miglioramento nell'approccio e di un crescere della condizione, ma vorrei vedere alla lunga come arriverà il Milan".