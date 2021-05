TMW Radio - Eranio: "Piano B per il Milan? E' avere Ibrahimovic perchè Mandzukic non dà garanzie"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' l'ex centrocampista rossonero Stefano Eranio ha parlato di un'eventuale piano b per il Milan. Queste le sue parole: "Il piano B è avere Ibra o meno. Mandzukic non dà garanzie, vedendo le ultime prestazioni. Se non arrivi con il fraseggio in porta, c'è lui che può farti cambiare modo di giocare, è quello che può far saltare gli schemi".