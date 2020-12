TMW Radio - F. Galli: "No ai rimpianti per Locatelli. Spero che Pobega torni presto al Milan"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex rossonero Filippo Galli ha parlato di Locatelli e Gabbia. Queste le sue parole:

L'evoluzione di Locatelli col Sassuolo è fotografia di come non si sappia dare tempo ai giovani?

"In generale si fa fatica a dare tempo... Su Manuel inutile fare dietrologie, non serve a nessuno: in quel momento si sono perseguite certe scelte, e sono contento per quanto sta facendo. Non a caso era considerato il miglior talento del nostro settore giovanile: uno simile per qualità era Simone Verdi, come lui leggeva prima il gioco e vedeva traiettorie di passaggi dove gli altri no. Sicuramente Sassuolo, e soprattutto De Zerbi, l'hanno aiutato molto".

Che è un po' anche quanto sta facendo Italiano con Pobega?

"Lui come Gabbia sono due '99 al pari di Donnarumma che però ha fatto un percorso totalmente diverso. Tommaso sta facendo bene allo Spezia, dopo aver fatto un bel campionato già col Pordenone e a Terni. Lo vedo in continua crescita, e spero che presto possa tornare a casa. Nel Milan".