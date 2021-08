TMW RADIO - Gaburro: "Vi racconto il primo Messias. Merita il Milan"

Mister Marco Gaburro, attuale tecnico del Rimini, che ha allenato Messias nel 2018 al Gozzano, intervenendo a Maracanà, su TMW Radio, ha commentato così il nuovo acquisto del Milan: "Un ragazzo di valore e dalla grande potenzialità, arrivato tardi nel calcio che conta, scalando quei gradini anno dopo anno prendendosi tutto sul campo e prendendosi un pochino tardi certe soddisfazioni. In Serie D era già un grande giocatore, è arrivato con delle potenzialità e sperava di essere tesserato dalla Pro Vercelli in Serie B. Ha avuto sempre un motore importante, quando l'anno dopo ha avuto più campo da attaccare esplose definitivamente. Quando strappa è un giocatore incredibile, io lo usai anche come quinto perché attaccavamo molto alti e volevo dargli più campo da prendere. L'anno dopo passò a giocare mezzala e lì fece ancora meglio. Era bravo, arrivò però in un'età in cui sapeva di non poter più sbagliare. Era impossibile pensare alla Serie A per Messias, si riteneva un grande elemento, ma aveva già 26 anni e recriminavi perché aveva perso dei premi. Aveva una cilindrata straordinaria, ma dire che sarebbe potuto arrivare al Milan vuol dire salire facilmente sul carro dei vincitori".