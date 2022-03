TMW RADIO - Impallomeni sul Milan: "I troppi infortuni stanno incidendo"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso così sui temi del giorno:

Come commenta il derby di Coppa Italia?

"Mi rifiuto di pensare che Milan e Inter siano queste. Se fossero così da qui a fine campionato, farebbero pochi punti. Questo campionato nelle ultime giornate ci ha insegnato che nulla è scontato. Ieri si è capito che c'è un travaglio creativo dell'Inter, è in un calo clamoroso, Barella è irriconoscibile, chi subentra non incide. Il Milan è confusionario, gli errori sono stati impressionanti. Sono rimasto molto sorpreso in negativo da questo derby".

Diversi giocatori irriconoscibili nell'Inter. Quale la causa?

"Sono stanchi morti. Non si reggono i piedi. Sono proprio stanchi fisicamente. E paradossalmente il limite dell'Inter ora è il gioco. Se prima le ha consentito di andare in vetta, ora non sa vincere mettendo in campo delle alternative. Ci aveva convinto sul piano del gioco, ma ora quel gioco non c'è più per diversi motivi. I giocatori si stanno accorgendo che oltre il gioco non ci sia un'alternativa. Non sembrano essere più così convinti".

Quale il problema del Milan ora?

"Pioli sta facendo un lavoro enorme però troppi infortuni stanno incidendo. Soprattutto la batteria dei trequartisti è venuta meno più volte, cosa che era stata l'arma in più a inizio stagione".

Napoli favorito ora?

"Dalla prima all'ottava in classifica si assomigliano tutte. Napoli dopo Milan avrà Verona, Udinese, Atalanta, Roma, insomma un calendario non così facile e scontato. La Juve ha un calendario agevole, se fa nove punti nelle prossime tre può essere in corsa".