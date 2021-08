TMW RADIO - Martorelli: "La politica di Maldini e Massara ha una veduta aziendalista di sostanza"

L'agente Giocondo Martorelli è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti, iniziando dal mercato del Milan: "C'era la sensazione che questo mercato, in generale, fosse regolato dall'austerity. Il Milan ha avuto due gravi perdite ma da tempo sostengo che la politica di Maldini e Massara ha una veduta aziendalista di sostanza. Non puoi sempre andare su giocatori da 40-50 milioni, c'è da fare i conti coi bilanci. Auguriamoci che tutto ritorni al meglio, negli ultimi anni c'è stato tra tutti uno sperpero di denaro non indifferente, con spese ed ingaggi che non rispecchiavano la realtà. Non è solo un problema italiano, guardate il Barcellona. Hanno scambiato Arthur con Pjanic per poi rischiare di dover regalare quest'ultimo, non riescono a rinnovare il contratto di Messi. Di soldi non ce ne sono, tranne che per pochissimi. E non sempre bastano: ieri sera il Lille, per esempio, ha vinto la Supercoppa a spese del PSG. Servono lungimiranza e scouting, queste sono le capacità che servono".