TMW RADIO - Scarnecchia: "Lotta Champions? Sfida tra Atalanta, Napoli, Lazio, Milan e Juventus"

Cagni: "Nella Roma mi ha deluso Fonseca, non sa gestire la partita. Il recupero di Osimhen rilancia il Napoli. La Roma passerà il turno, l'Ajax non è nessuno" - Giordano: "Il Napoli ha ritrovato gli effettivi, può rientrare in zona Champions, la Roma è fuori" - Scarnecchia: "La Roma la vedo fuori dalla zona Champions. Il Napoli ha ritrovato Gattuso, ora è seguito. ADL deve confermare Gattuso" Santarelli: "Il Napoli ha l'organico più forte la meglio di Lazio e Roma" - Ospiti: Bruno Giordano, Roberto Scarnecchia e Gigi Cagni - In studio: Alessandro Santarelli - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

A commentare la lotta alla Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Roberto Scarnecchia. Ecco le sue parole: "La Roma è complicato che abbia una chance per andare in Champions, almeno che non ci passi dall'EL. Lazio e Napoli hanno più possibilità. Basta uno scontro diretto per recuperare terreno e approfittarne. Per me la sfida è tra Atalanta, Napoli, Lazio, Milan e Juventus. Gattuso è riuscito a far valere i suoi concetti al Napoli. E' un allenatore molto preparato, ma che allena di pancia, totalmente. Ora la sua personalità è emersa e la squadra lo segue".