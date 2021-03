TMW RADIO - Schwoch: "Nessuno si aspettava un Milan così in alto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato l'ex attaccante Stefan Schwoch. Ecco le sue parole sulla corsa Champions: "Avevo messo a inizio campionato il Napoli tra le favorite se Inter e Juventus avessero sbagliato qualcosa. Però vanno valutate tutte le problematiche avute in corsa. In attacco davvero ha avuto tanti problemi, per fortuna c'era Lozano. Ma è ancora lì per un posto in Champions. Se ottiene questo risultato, ha fatto quello che doveva fare, così come la Roma. Nessun si aspettava magari un Milan così in alto".