TMW Radio - Sconcerti: "VAR nato perché si diffida dell'arbitro. Ma non lo accettiamo lo stesso"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche del VAR e delle polemiche degli ultimi giorni: "Il VAR è nato perché si diffida dell'arbitro. Per me la decisione dell'arbitro va bene, non funziona perché noi che riceviamo qualsiasi decisione la discutiamo in funzione del nostro tifo. Nessuno può pensare a un essere perfetto, si devono accettare gli errori e accettare che non siano fatti apposta contro la propria squadra. Possono commettere errori tecnici i giocatori, possono farlo anche gli arbitri".