TMW RADIO - Tacchinardi: "Oggi il calciatore ha troppo il coltello dalla parte del manico"

A parlare delle notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Pioli ha detto che è una cosa ingiusta che una società paghi 4-5 anni un giocatore e che poi lo perde a zero:

"Qua se non si fa qualcosa, dopo un anno fato bene un giocatore batte cassa e poi se non gli sta bene va via a zero. Non si può andare avanti così. Oggi le star sono troppo tutelate, mentre protezioni servono a giocatori che giocano in serie minori. Oggi il calciatore ha troppo il coltello dalla parte del manico, si pagano troppo".