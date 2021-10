TMW - Sconcerti: "Il Milan dovrà vincere stasera e con l'Atletico"

Mario Sconcerti ha parlato dell'attualità calcistica, parlando delle sfide di Champions di Inter e Milan: "Per avere una cifra congrua, bisogna arrivare a nove o dieci punti. Le cose sono ancora possibili, aperte, ma l'Inter deve vincere stasera contro lo Sheriff che è davvero il mistero d'Europa. È difficile che, a questo punto, lo Sheriff sia un bluff, così come è difficile che sia una grande squadra, mentre per il Milan il Porto è una classica di questo torneo. Il Milan ha una sola chance: vincere nettamente a Madrid contro l'Atletico, ma naturalmente dovrà vincere anche stasera".