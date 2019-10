Tognazzi sul Milan: "Sono deluso anch'io, ma basta criticare tutto e tutti"

Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso milanista, ha parlato così a Tuttosport al momento del Milan: "Non so più dare una spiegazione a tutto ciò che sta succedendo, dico soltanto, che qualcosa bisogna fare, che non è possibile assistere a una situazione del genere, con delle prestazioni che ti lasciano l’amaro in bocca, i calciatori che appaiono annebbiati, mentre la società rimane irremovibile per molti aspetti, a parte, ora, il cambio dell’allenatore. Ma certo, anch’io sono incavolato, ci mancherebbe, però non condivido i se e i ma di molti tifosi che si ergono sul pulpito per criticare qualsiasi cosa. Ma scusate, quel è la novità? Si sapeva benissimo dall’inizio, che la politica dell’americano Elliott non era quella di Berlusconi, che il Milan da un paio di anni si deve accontentare di un budget limitato, dove certi campioni sono inaccessibili, allenatori come Conte, Allegri, Spalletti te li scordi, quindi bisogna aver pazienza, e cercare di trarre del positivo da ciò che hai a disposizione. Cerco di rimanere il più razionale possibile, ma anch’io sono deluso, come tanti. Lo sapevamo tutti che non si potevano fare voli pindarici per rafforzare oltre la squadra, come già aveva chiesto Gattuso l’anno prima. Tutti quelli che oggi rimpiangono Ringhio, sono gli stessi che puntavano il dito contro. No, a certi voltafaccia non ci sto, perché Gattuso è stato un grande, e voglio ribadire che nessuno lo ha cacciato dal Milan, ma se n’è andato lui, perché con la squadra che aveva, sapeva di non poter raggiungere gli obiettivi di Elliott".