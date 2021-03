Tomori: "A Milano sto benissimo. Razzismo? Mai avuto problemi in Italia"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore Fikayo Tomori ha parlato della sua esperienza nel nostro Paese: "Mi piace Milano e mi piace l’Italia. Il tempo rispetto all’Inghilterra è migliore, la gente serena e tranquilla. La serenità di rilassarsi, bere una tazza di caffè: a Londra sono sempre tutti di corsa. Razzismo? Non mi pare che in Italia sia un argomento sul quale focalizzarsi. Mai avuto problemi. I miei genitori sono in Inghilterra, logicamente mi mancano, come mi mancano i miei amici. Ma credo sia una cosa normale, e a Milano sto benissimo".