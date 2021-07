Tonali ammette: "Una cosa delle cose che mi è mancata è la costanza, così come a tutta la squadra"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Sandro Tonali ha parlato di tanti temi tra cui i difetti della sua passata stagione. Queste le sue parole: "Una cosa delle cose che mi è mancata è la costanza, così come a tutta la squadra. È la cosa più difficile nel calcio. Siamo partiti fortissimo, poi abbiamo rallentato e poi siamo tornati a spingere forte. Non c’è più tempo di aspettare o di avere qualche alibi per questa stagione. Siamo e sono pronto”.